Нещодавно гравця Челсі Михайло Мудрика помітили на вулицях Лондона. Зірковий футболіст зробив якісь покупки та сів у розкішний автомобіль, пише 24 Канал.

Читайте також Палкін розповів нові деталі у справі про допінг Мудрика

Нова автівка Мудрика

Михайло сам був за кермом новенького BMW M8 Gran Coupe та вирушив по своїх справах. Відповідне відео було опубліковано в тіктоці. Підписники одразу звернули увагу на українські номери автівки Мудрика.

Мудрик на новому автомобілі: дивіться відео

В Україні орієнтовна вартість такого автомобіля становить від 105 до 150 тисяч доларів. Раніше Михайло хизувався у соцмережах фотографіями Audi RSQ8, коштує 150 тисяч доларів.

Нагадаємо, що Мудрик досі чекає результат проби В. Футболісту збірної України та Челсі загрожує тривала дискваліфікація. Є сподівання, що адвокати зможуть її зменшити. Поза футболом Мудрик перебуває вже понад чотири місяці.