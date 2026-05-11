Поки навколо кар'єри українця не вщухають розмови через дискваліфікацію, його особисте життя вийшло на перший план. Схоже, вінгер Челсі більше не збирається приховувати стосунки з американською зіркою, передає 24 Канал.

Як виглядає Мудрик?

Американська акторка, співачка та інфлюєнсерка Джордін Джонс у своєму інстаграмі опублікувала перше спільне фото з Мудриком після їхньої прогулянки Лондоном. До цього пару неодноразово помічали разом – від тренувань до поїздки в Діснейленд, однак саме цей кадр став найгучнішим підтвердженням їхнього роману.



Михайло Мудрик з дівчиною/ Фото з інстаграму Джордін Джонс

Історія стосунків набирала обертів поступово: футболіст активно взаємодіяв із дописами Джонс у соцмережах, залишав компліменти, а тепер, схоже, пара вийшла на новий рівень публічності.

На тлі допінг-скандалу увага переключилась на особисте

Новий роман Мудрика став особливо обговорюваним на тлі його складної ситуації у футболі. Наприкінці квітня стало відомо про чотирирічну дискваліфікацію вінгера від Футбольної асоціації Англії, яку українець оскаржує у CAS.

Попри невизначеність із майбутнім на полі, в особистому житті Мудрика, схоже, панує зовсім інша атмосфера – романтичний Лондон, спільні вечори та дедалі більше уваги фанатів до нової зіркової пари.

Днями Михайло Мудрик був помічений на трибунах під час матчу Крістал Пелес – Шахтар, про що свідчить відео в інстаграм.

Що відомо про дівчину Мудрика?