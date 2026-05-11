Пока вокруг карьеры украинца не утихают разговоры из-за дисквалификации, его личная жизнь вышла на первый план. Похоже, вингер Челси больше не собирается скрывать отношения с американской звездой, передает 24 Канал.
Как выглядит Мудрик?
Американская актриса, певица и инфлюенсер Джордин Джонс в своем инстаграме опубликовала первое совместное фото с Мудриком после их прогулки по Лондону. До этого пару неоднократно замечали вместе – от тренировок до поездки в Диснейленд, однако именно этот кадр стал самым громким подтверждением их романа.
Михаил Мудрик с девушкой / Фото из инстаграма Джордин Джонс
История отношений набирала обороты постепенно: футболист активно взаимодействовал с сообщениями Джонс в соцсетях, оставлял комплименты, а теперь, похоже, пара вышла на новый уровень публичности.
На фоне допинг-скандала внимание переключилось на личное
Новый роман Мудрика стал особенно обсуждаемым на фоне его сложной ситуации в футболе. В конце апреля стало известно о четырехлетней дисквалификации вингера от Футбольной ассоциации Англии, которую украинец оспаривает в CAS.
Несмотря на неопределенность с будущим на поле, в личной жизни Мудрика, похоже, царит совсем другая атмосфера – романтический Лондон, совместные вечера и все больше внимания фанатов к новой звездной паре.
На днях Михаил Мудрик был замечен на трибунах во время матча Кристал Пелес – Шахтер, о чем свидетельствует видео в инстаграм.
Что известно о девушке Мудрика?
- 26-летняя Джордин Джонс – известная певица, актриса и диджитал-креатор, которая получила известность после участия в шоу Abby's Ultimate Dance Competition. Она имеет почти 9 миллионов подписчиков в инстаграме.
- Она также участвовала в проектах Disney Channel. Параллельно активно развивает музыкальную карьеру, выпуская поп-синглы, а ее ютуб-канал приобрел популярность благодаря вирусным каверам и авторским видеоклипам.