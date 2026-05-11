Пока вокруг карьеры украинца не утихают разговоры из-за дисквалификации, его личная жизнь вышла на первый план. Похоже, вингер Челси больше не собирается скрывать отношения с американской звездой, передает 24 Канал.

Смотрите также Челси решил продать Мудрика: сколько лондонцы хотят за трансфер

Как выглядит Мудрик?

Американская актриса, певица и инфлюенсер Джордин Джонс в своем инстаграме опубликовала первое совместное фото с Мудриком после их прогулки по Лондону. До этого пару неоднократно замечали вместе – от тренировок до поездки в Диснейленд, однако именно этот кадр стал самым громким подтверждением их романа.



Михаил Мудрик с девушкой / Фото из инстаграма Джордин Джонс

История отношений набирала обороты постепенно: футболист активно взаимодействовал с сообщениями Джонс в соцсетях, оставлял комплименты, а теперь, похоже, пара вышла на новый уровень публичности.

На фоне допинг-скандала внимание переключилось на личное

Новый роман Мудрика стал особенно обсуждаемым на фоне его сложной ситуации в футболе. В конце апреля стало известно о четырехлетней дисквалификации вингера от Футбольной ассоциации Англии, которую украинец оспаривает в CAS.

Несмотря на неопределенность с будущим на поле, в личной жизни Мудрика, похоже, царит совсем другая атмосфера – романтический Лондон, совместные вечера и все больше внимания фанатов к новой звездной паре.

На днях Михаил Мудрик был замечен на трибунах во время матча Кристал Пелес – Шахтер, о чем свидетельствует видео в инстаграм.

Что известно о девушке Мудрика?