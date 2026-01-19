Тим не менше, деякі ЗМІ пишуть, що Мудрик повернеться до футболу вже найближчим часом. Новий гучний інсайд видав ресурс Topskills Sports UK, повідомляє 24 Канал.
До теми Юристи намагаються врятувати Мудрика: що може зіграти на користь гравця Челсі
Мудрик вже повернувся?
Видання пише, що насправді дискваліфікація Михайла вже завершилась 17 січня 2026 року. Вже цього тижня українець має відновити тренування на базі Челсі.
Поки що ані клуб, ані гравець цю інформацію не підтверджували. Крім того, джерело зазначає, що лондонці планують віддати Михайла в оренду до Страсбурга.
У французькому клубі Мудрик має набрати кондиції, щоб влітку вже повернутися у Челсі. Раніше GiveMeSport повідомляв, що лондонський клуб розраховує на Михайла в майбутньому.
До слова, Мудрик продовжує підтримувати форму самостійно у спортзалі. Нещодавно він навіть сів за кермо, щоб дістатися тренування, хоча мав заборону від поліції на керування авто.
Що відомо про допінг Мудрика?
- Востаннє за Челсі Михайло зіграв ще наприкінці листопада 2024 року. Після цього вінгер здав позитивний допінг-тест, у його організмі виявили заборонену речовину мельдоній.
- Мудрик отримав безстроковий бан у всіх турнірах. Він заявив, що не приймав допінг за власним бажанням та обмежив користування соцмережами.
- Адвокати вінгера Челсі наполягли на відкритті проби "Б", яка, за чутками у ЗМІ, також показала позитивний результат. Очікувалось, що гравець буде поза грою від 2 до 4 років.
- Зазначимо, що лондонський клуб придбав Михайла у Шахтаря в січні 2023 року за рекордні 70 мільйонів євро. За цей час вінгер оформив 10 голів і 11 асистів у 73 матчах за "синіх".