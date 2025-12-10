Тим не менш, це не заважає Мудрику потрапляти у неприємні ситуації, про що стає відомо у ЗМІ. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на The Touchline, українець знову опинився в епіцентрі скандалу.

Що накоїв Мудрик?

Вінгера Челсі зупинила поліція Лондона за кермом BMW вартістю близько 140 тисяч фунтів. Причиною зупинки стало надмірне тонування скла транспортного засобу, яке перевищує норми для Великої Британії.

Крім того, Мудрик був за кермом авто на українських номерах. Водії мають отримувати спеціальний дозвіл на керування машинами з іноземними номерами і у Михайла цього документу не було.

Але головною проблемою українця було те, що він не мав права сідати за кермо. У вересні Мудрик отримав піврічний бан на керування авто через перевищення швидкості.

Сам гравець запевнив правоохоронців, що сів за кермо через відсутність власного водія в той момент. Мудрик поспішав на тренування у спортзалі, тому вирішив знехтувати баном на керування авто.

На додачу до цього, у Михайла ще й було відсутнє страхування транспортного засобу. Суд повторно наклав на українця річну заборону на керування, оштрафував на 199 фунтів та виписав 60 годин громадських робіт.

