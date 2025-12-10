Тем не менее, это не мешает Мудрику попадать в неприятные ситуации, о чем становится известно в СМИ. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на The Touchline, украинец снова оказался в эпицентре скандала.

По теме Фанат выложил новое фото с Мудриком в Лондоне: игрок сборной Украины кардинально сменил имидж

Что натворил Мудрик?

Вингера Челси остановила полиция Лондона за рулем BMW стоимостью около 140 тысяч фунтов. Причиной остановки стало чрезмерное тонирование стекол транспортного средства, которое превышает нормы для Великобритании.

Кроме того, Мудрик был за рулем авто на украинских номерах. Водители должны получать специальное разрешение на управление машинами с иностранными номерами и у Михаила этого документа не было.

Но главной проблемой украинца было то, что он не имел права садиться за руль. В сентябре Мудрик получил полугодовой бан на управление авто за превышение скорости.

Сам игрок заверил правоохранителей, что сел за руль из-за отсутствия собственного водителя в тот момент. Мудрик спешил на тренировку в спортзале, поэтому решил пренебречь баном на управление авто.

В дополнение к этому, у Михаила еще и отсутствовало страхование транспортного средства. Суд повторно наложил на украинца годовой запрет на управление, оштрафовал на 199 фунтов и выписал 60 часов общественных работ.

Что известно о допинге Мудрика?