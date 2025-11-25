В декабре прошлого года в организме Михаила нашли мельдоний. С тех пор украинец ведет закрытый образ жизни и крайне редко появляется на публике, сообщает 24 Канал.
Как теперь выглядит Мудрик?
Впрочем иногда Мудрика можно увидеть в Лондоне. Недавно футболист сфотографировался с гендиректором Шахтера Сергеем Палкиным на презентации фильма о дончанах.
А на днях Михаила на улицах столицы Великобритании встретил один из фанатов Челси. Парень по имени Денис сфотографировался с Мудриком и выложил фото у себя в соцсетях.
Мудрик сфотографировался с фанатом в Лондоне:
На нем видно, что внешний вид украинца изменился. Михаил отрастил небольшую бороду и усы, а также имеет новую прическу. Правда, полностью ее не видно из-за капюшона.
Что известно о деле Мудрика?
- В декабре прошлого года вингер сдал положительный тест на допинг. В его организме был найден запрещенный препарат мельдоний.
- Из-за этого Челси отстранил игрока от тренировок, а сам футболист получил пока бессрочный бан во всех турнирах.
- Мудрик заявил, что не принимал допинг по собственному желанию. Команда украинца настояла на открытии пробы "Б", которая, по слухам в СМИ, также показала положительный результат. Ожидается, что игрок будет вне игры минимум два года.
- Пока что же срок дисквалификации украинца неизвестен. К слову, Челси приняло кардинальное решение по Мудрику.
- Отметим, что лондонский клуб приобрел Михаила у Шахтера в январе 2023 года за рекордные 70 миллионов евро. За это время вингер успел оформить 10 голов и 11 ассистов в 73-х матчах за "синих".