Перед першою грою з командою поспілкувався легендарний Андрій Шевченко. Про це він повідомив у своєму інстаграмі.
Що сказав Шевченко про Євро-2026 з футзалу?
Очільник УАФ поговорив по відеозв'язку з гравцями. Він побажав їм успіхів і надихнув наших збірників на перемогу.
Зустрівся зі збірною, яка сьогодні розпочинає участь у футзальному Євро матчем проти Вірменії. У день соборності України бажаю гравцям виступити єдиною командою. Вболіваємо за вас,
– написав Шевченко.
Шевченко поспілкувався зі збірною України з футзалу / Фото УАФ
Довідка. Матч Україна – Вірменія відбудеться в Каунасі. Гра розпочнеться о 17:00 за київським часом.
Зазначимо, що це буде дебютний чемпіонат Європи для вірмен. Україна ж на попередній континентальній першості дійшла до півфіналу.
Що відомо про збірну України на Євро-2026?
"Синьо-жовті" посідають восьме місце в рейтингу ФІФА. З європейських збірних, які зіграють на турнірі, вище перебувають тільки Португалія та Іспанія (друга та третя сходинки відповідно).
На груповому етапі Україна зіграє також проти Литви та Чехії. Перші дві команди квартету вийдуть у чвертьфінал.
Наразі наша збірна є чинним призером чемпіонату світу. Підопічні Олександра Косенка в матчі за історичну "бронзу" розгромили Францію з рахунком 7:1.