Перед першою грою з командою поспілкувався легендарний Андрій Шевченко. Про це він повідомив у своєму інстаграмі.

Що сказав Шевченко про Євро-2026 з футзалу?

Очільник УАФ поговорив по відеозв'язку з гравцями. Він побажав їм успіхів і надихнув наших збірників на перемогу.

Зустрівся зі збірною, яка сьогодні розпочинає участь у футзальному Євро матчем проти Вірменії. У день соборності України бажаю гравцям виступити єдиною командою. Вболіваємо за вас,

– написав Шевченко.



Шевченко поспілкувався зі збірною України з футзалу / Фото УАФ

Довідка. Матч Україна – Вірменія відбудеться в Каунасі. Гра розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Зазначимо, що це буде дебютний чемпіонат Європи для вірмен. Україна ж на попередній континентальній першості дійшла до півфіналу.

Що відомо про збірну України на Євро-2026?