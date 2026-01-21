Серед учасників змагання буде і збірна України, яка стала постійним гостем на Євро. 24 Канал розповідає детальніше про трансляцію матчів футзального Євро.

Де дивитися футзальне Євро-2026?

В Україні матчі чемпіонату Європи-2026 можна буде подивитися в прямому ефірі. Офіційним транслятором змагання є ОТТ-платформа Megogo.

Саме на цій платформі транслюватимуть майже всі ігри Євро. Єдиним виключенням стануть матчі за участі збірної Білорусі, яка, на жаль. допущена до турніру.

Ігри команди, яка представляє країну-союзницю Росії, не будуть транслюватися на Megogo. Всі інші матчі Євро-2026 з футзалу покажуть в прямому ефірі.

Календар матчів збірної України:

22 січня, 17:00 . Вірменія – Україна (Каунас)

. Вірменія – Україна 25 січня, 17:00 . Україна – Литва (Каунас)

. Україна – Литва 28 січня, 20:30. Чехія – Україна (Рига)

Що чекає на збірну України?

Для України це буде 11-та участь на ЧЄ. Раніше наша команда лише одного разу не вийшла на турнір. Двічі "синьо-жовті" доходили до фіналу, але задовольнялись срібними нагородами.

Цього разу підопічні Олександра Косенка підходять до змагання в статусі одного з фаворитів. Україні випала не надто важка група з двома дебютантами.

Нашими суперниками стануть збірні Литви, Чехії та Вірменії. Якщо українці фінішують на перших двох місцях, то стануть учасниками чвертьфіналу.