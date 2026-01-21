Среди участников соревнования будет и сборная Украины, которая стала постоянным гостем на Евро. 24 Канал рассказывает подробнее о трансляции матчей футзального Евро.

Где смотреть футзальное Евро-2026?

В Украине матчи чемпионата Европы-2026 можно будет посмотреть в прямом эфире. Официальным транслятором соревнования является ОТТ-платформа Megogo.

Именно на этой платформе будут транслировать почти все игры Евро. Единственным исключением станут матчи с участием сборной Беларуси, которая, к сожалению. допущена к турниру.

Игры команды, которая представляет страну-союзницу России, не будут транслироваться на Megogo. Все остальные матчи Евро-2026 по футзалу покажут в прямом эфире.

Календарь матчей сборной Украины:

22 января, 17:00 . Армения – Украина (Каунас)

. Армения – Украина 25 января, 17:00 . Украина – Литва (Каунас)

. Украина – Литва 28 января, 20:30. Чехия – Украина (Рига)

Что ждет сборную Украины?

Для Украины это будет 11-е участие на ЧЕ. Ранее наша команда лишь однажды не вышла на турнир. Дважды "сине-желтые" доходили до финала, но довольствовались серебряными наградами.

На этот раз подопечные Александра Косенко подходят к соревнованию в статусе одного из фаворитов. Украине выпала не слишком тяжелая группа с двумя дебютантами.

Нашими соперниками станут сборные Литвы, Чехии и Армении. Если украинцы финишируют на первых двух местах, то станут участниками четвертьфинала.