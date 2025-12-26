В нем произошло незаурядное событие, которое завирусилось в сети. Один из игроков едва не ослеп, находясь на площадке, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nexta.

Что произошло во время игры?

Пострадал футзалист Ухты Дмитрий Хусаинов. Он пытался подстраховать голкипера своей команды во время атаки соперников и вынести мяч с линии ворот.

Однако ему это не удалось и по инерции он оказался за пределами поля. Именно в этот момент был запущен холодный фейерверк, который едва не добил расстроенного спортсмена.

Поток искр попал прямо в лицо Хусаинову. Он сразу схватился за глаза, чем напугал присутствующих на матче.

Как пиротехники едва не ослепили игрока ФК Ухта: смотрите видео

К слову. Игрок все же избежал повреждений. Он впоследствии даже сумел продолжить матч.

После завершения игры организаторы соревнований извинились перед спортсменом.

Организаторы Кубка лиги приносят извинения за несвоевременный запуск холодного фейерверка во время взятия ворот Ухты, что могло нанести вред здоровью Дмитрия Хусаинова. Суперлига в лице исполнительного директора Ивана Шабанова принесла Ухте свои личные извинения, они были приняты,

– говорится в сообщении лиги.

Что известно о матче и участнике инцидента?

Ухта одолела Новую генерацию со счетом 6:5.

Клуб пострадавшего футзалиста уже дошел до полуфинала турнира, где сыграет с Синарой.

Хусаинов является капитаном и лучшим бомбардиром Ухты в местной Суперлиге.

