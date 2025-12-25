Недавно экс-форвард Милана, Барселоны и сборной Швеции встретился с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на 433.
Что известно о встрече Ибры и Нурмагомедова?
В социальных сетях появилось видео, на котором бывший футболист и россиянин с улыбкой на лице играют в армреслинг. Кроме того, Хабиб спросил, что чувствует Ибра, на что он швед ответил: "Я чувствую дух".
Ибрагимович играет в армреслинг с Нурмагомедовым: смотрите видео
Напомним, что российский борец неоднократно поддерживал вторжение государства-агрессора в Украину и фотографировался с российскими политиками. А вот бывший футболист в комментарии TMW в 2022 году призвал к миру.
"Сложно говорить о войне. Я за мир и любовь, через футбол хочу распространять свое послание и свою энергию. Это то, что мы должны делать", – сказал Ибрагимович.
Где сейчас Ибрагимович?
За свою карьеру шведский футболист поиграл во многих разных командах. Он выступал за Мальме, Милан, Аякс, Интер, Ювентус, Барселону, ПСЖ, Манчестер Юнайтед и Лос-Анджелес Гэлакси.
Ушел на пенсию Ибрагимович в 2023 году. Последним клубом в карьере шведа стал итальянский Милан.
Однако бывший шведский нападающий остался в структуре "россонери". Сейчас Ибра занимает должность старшего советника владельцев миланского клуба.