Нещодавно ексфорвард Мілана, Барселони та збірної Швеції зустрівся з колишнім чемпіоном UFC Хабібом Нурмагомедовим. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на 433.
Що відомо про зустріч Ібри і Нурмагомедова?
У соціальних мережах з'явилося відео, на якому колишній футболіст та росіянин з посмішкою на обличчі грають в армреслінг. Окрім того, Хабіб запитав, що відчуває Ібра, на що він швед відповів: "Я відчуваю дух".
Ібрагімович грає в армреслінг з Нурмагомедовим: дивіться відео
Нагадаємо, що російський борець неодноразово підтримував вторгнення держави-агресорки в Україну та фотографувався з російськими політиками. А ось колишній футболіст у коментарі TMW у 2022 році закликав до миру.
"Складно говорити про війну. Я за мир і любов, через футбол хочу поширювати своє послання і свою енергію. Це те, що ми повинні робити", – сказав Ібрагімович.
Де зараз Ібрагімович?
За свою кар'єру шведський футболіст пограв у багатьох різних командах. Він виступав за Мальме, Мілан, Аякс, Інтер, Ювентус, Барселону, ПСЖ, Манчестер Юнайтед та Лос-Анджелес Гелаксі.
Пішов на пенсію Ібрагімович у 2023 році. Останнім клубом у кар'єрі шведа став італійський Мілан.
Однак колишній шведський нападник залишився у структурі "россонері". Наразі Ібра обіймає посаду старшого радника власників міланського клубу.