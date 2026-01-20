Команда Олександра Косенка стане однією з 16-ти учасниць змагання. 24 Канал розповідає детальніше про футзальний чемпіонат Європи-2026.

До теми Російський футзаліст ледь не втратив зір через феєрверк: відео подвійного фіаско

Де пройде Євро?

Спочатку УЄФА довірив проведення турніру Латвії та Литві. Прибалтійські країни мали навпіл розділити кількість матчів, але пізніше втрутився політичний фактор.

Причиною для змін став вихід на Євро збірної Білорусі, яку УЄФА, на відміну від Росії, залишає без санкцій. Білоруська збірна не мала змоги фізично приїхати на ЧЄ, адже Латвія та Литва не пускають до себе громадян цієї країни.

Тому через законодавчі проблеми УЄФА додав Словенію третьою країною-господаркою змагання. Ба більше, Любляні навіть віддали більше половини матчів Євро – 18 з 32-х, в тому числі обидва півфінали та фінал.

Який формат турніру?

Загалом участь у турнірі братимуть 16 збірних, які поділяться на чотири групи. До чвертьфіналу пройдуть по дві найкращі із кожного квартету. На щастя, Україна не перетнеться з білорусами раніше півфіналу.

Наша команда не мала проблем із потраплянням на ЧЄ. Підопічні Олександра Косенка дуже впевнено виграли свою відбіркову групу, взявши максимум очок проти Румунії, Німеччини та Кіпру.

Всі результати України у кваліфікації:

Кіпр – Україна 0:7

Румунія – Україна 0:2

Німеччина – Україна 3:5

Україна – Німеччина 9:0

Україна – Кіпр 11:1

Україна – Румунія 3:1

Чого чекати від України?

На самому Євро нашій команді пощастило із жеребом. Україна потрапила в групу В до Литви, Вірменії та Чехії. Перші дві команди взагалі є дебютантами футзального ЧЄ.

ГРУПА А ГРУПА В ГРУПА С ГРУПА D Латвія

Хорватія

Грузія

Франція Литва

Вірменія

Чехія

Україна Словенія

Білорусь

Іспанія

Бельгія Італія

Угорщина

Португалія

Польща

Хоча вірменів не варто недооцінювати, адже команда сенсаційно залишила позаду у відбору міцний Казахстан. Головним же суперником України в битві за перше місце мають стати чехи.

Ця команда є постійним учасником Євро, але лише двічі здобувала бронзові нагороди. Тож саме Україна має бути фаворитом квартету. Ба більше, до півфіналу "синьо-жовті" точно не зустрінуться із головними претендентами на чемпіонство – Іспанією та Португалією.

Прогноз букмекера

Україна є явним фаворитом у першому матчі групової стадії проти Вірменії по лінії betking. Успіх команд Олександра Косенка оцінений у 1,25, тоді як вірменів – аж у 6,50. Коефіцієнт на нічию становить 6,33.

При цьому експерти допускають, що матч вийде результативним. На "тотал більше 6,5" виставлений коефіцієнт 1,83. Аналогічна ймовірність і того, що буде забито менше семи голів.

*Коефіцієнти подані станом на 17:05 19.01.2026

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Як Україна грала на Євро?

По суті, наша команда разом з французами є третіми фаворитами ЧЄ, тому очікується як мінімум вихід у півфінал. За всю історію наша команда лише раз пропустила континентальний турнір, взявши участь в 11 з 12-ти Євро.

Чотири рази Україна виходила у півфінал, з них двічі – у фінал. На жаль, чемпіонство нашій команді ще не підкорилось. У 2001 році "синьо-жовті" поступились Іспанії у вирішальному матчі (1:2), а за два роки програли Італії (0:1).

Зараз наша команда на підйомі, адже вдало провела останні два мейджори. У 2022-му підопічні Косенка посіли четверте місце на Євро, зазнавши прикрої поразки від Росії у півфіналі. Матч відбувся за три тижні до початку повномасштабної війни.

А у 2024 році українці видали найкращий виступ на чемпіонатах світу з футзалу. Наша команда знову грала в матчі за "бронзу", але цього разу здобула таки медалі, розгромивши Францію з рахунком 7:1.

Де дивитися матчі Євро з футзалу?

Олександр Косенко взяв з собою на турнір 14-х гравців. На жаль, Україна залишилась без травмованого Ростислава Семенченка, який на ЧС-2024 став володарем "Бронзового м'яча".

Воротарі:

Юрій Савенко (Київ Футзал)

Олександр Сухов (ХІТ)

Іван Бєлімов (Каспій)

Польові гравці:

Євгеній Жук (ХІТ)

Назар Швед (Євробус)

Ігор Чернявський (ХІТ)

Ігор Корсун (Осасуна Магна)

Олександр Педяш (ХІТ)

Петро Шотурма (Ураган)

Артем Фаренюк (Євробус)

Владислав Первєєв (ХІТ)

Даниіл Абакшин (Євробус)

Ілля Приходько (Ураган)

Микола Микитюк (Рібера Наварра)

Майже всі матчі футзального Євро-2026 будуть показані в прямій трансляції на ОТТ-платформі Megogo. Єдиним виключенням будуть ігри за участю білорусів, які транслятор проігнорує.

Розклад матчів збірної України: