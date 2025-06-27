Згідно з новим рішенням УЄФА третьою країною-господаркою Євро-2026 стане Словенія. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт організації.

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Ганебне рішення УЄФА

Таким рішенням чиновники УЄФА догодили союзникам Росії в агресії проти України.

Зміни відбулися через відмову урядів Латвії та Литви приймати спортсменів з Білорусі та Росії. В УЄФА досить швидко знайшли вихід із ситуації. Вони призначили Словенію, яка теж кваліфікувалася на Євро-2026, третьою країною-господаркою.

Таким чином, у Латвії та Литви забрали більш ніж половину усіх матчів першості. В країнах Балтії відбудуться матчі груп А та В. Натомість Словенія прийматиме поєдинки груп С та D, в яких змагатимуться Білорусь та новоспечена країна-господарка.

Два чвертьфінали та один півфінал ще відбудуться у Латвії та Литві. А от ще два поєдинки чвертьфіналу, півфінал, матч за третє місце та фінал прийматимуть у Словенії.

Нагадаємо, що путівку на турнір також здобула збірна України. Підопічні Олександра Косенка кваліфікувалися з рекордним показником, здобувши перемоги у всіх матчах. Наразі не прийнято остаточне рішення щодо участі "синьо-жовтих" на Євро-2026.

До речі, українець Євгеній Жук виграв бомбардирську гонку відбору на Євро-2026 з футзалу.