Согласно новому решению УЕФА третьей страной-хозяйкой Евро-2026 станет Словения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт организации.

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Позорное решение УЕФА

Таким решением чиновники УЕФА угодили союзникам России в агрессии против Украины.

Изменения произошли из-за отказа правительств Латвии и Литвы принимать спортсменов из Беларуси и России. В УЕФА достаточно быстро нашли выход из ситуации. Они назначили Словению, которая тоже квалифицировалась на Евро-2026, третьей страной-хозяйкой.

Таким образом, у Латвии и Литвы забрали более половины всех матчей первенства. В странах Балтии состоятся матчи групп А и В. Зато Словения будет принимать поединки групп С и D, в которых будут соревноваться Беларусь и новоиспеченная страна-хозяйка.

Два четвертьфинала и один полуфинал еще состоятся в Латвии и Литве. А вот еще два поединка четвертьфинала, полуфинал, матч за третье место и финал будут принимать в Словении.

Напомним, что что путевку на турнир также завоевала сборная Украины. Подопечные Александра Косенко квалифицировались с рекордным показателем, одержав победы во всех матчах. Пока не принято окончательное решение об участии "сине-желтых" на Евро-2026.

Кстати, украинец Евгений Жук выиграл бомбардирскую гонку отбора на Евро-2026 по футзалу.