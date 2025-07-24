Принятие скандального закона о НАБУ и САП вызвало волну протестов по всей Украине. Инициаторам "реформы" антикоррупционных структур пришлось быстро переобуваться, чтобы потушить недовольство людей, пишет 24 Канал.

К теме Беленюк проголосовал за уничтожение НАБУ и САП: как борец объяснил свою позицию

Беленюк изменил свое мнение о НАБУ

Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк тоже признал свою ошибку. Соответствующая публикация появилась на его странице в фейсбуке.

Ошибся. Я чувствую личную ответственность и не ищу оправданий. Моя задача сейчас – помочь исправить ситуацию максимально быстро и прозрачно,

– написал Беленюк.

Напомним, что сначала Беленюк поддержал скандальный законопроект 12414. Тогда депутат-спортсмен свое решение аргументировал поддержкой инициатив президента Украины Владимира Зеленского.

Давление уличных протестов и западных партнеров заставило "реформаторов" опомниться и зарегистрировать новый законопроект с восстановлением независимости антикоррупционных органов.

Отметим, что скандальный закон также поддержали другие касающиеся спорта законодатели: владелец киевского Динамо Григорий Суркис, президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько, стронгмен Василий Вирастюк, чемпионка мира по легкой атлетике Ольга Саладуха.

Ранее сообщалось, что шпажистка Влада Харькова отказались от совместного фото с россиянином на чемпионате мира по фехтованию.