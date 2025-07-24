Прийняття скандального закону про НАБУ і САП викликало хвилю протестів по всій Україні. Ініціаторам "реформи" антикорупційних структур довелося швидко перевзуватися, щоб загасити невдоволення людей, пише 24 Канал.

До теми Беленюк проголосував за знищення НАБУ та САП: як борець пояснив свою позицію

Беленюк змінив свою думку про НАБУ

Олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк теж визнав свою помилку. Відповідна публікація з'явилася на його сторінці у фейсбуці.

Помилився. Я відчуваю особисту відповідальність і не шукаю виправдань. Моє завдання зараз – допомогти виправити ситуацію максимально швидко й прозоро,

– написав Беленюк.

Нагадаємо, що спочатку Беленюк підтримав скандальний законопроєкт 12414. Тоді депутат-спортсмен своє рішення аргументував підтримкою ініціатив президента України Володимира Зеленського.

Тиск вуличних протестів та західних партнерів змусив "реформаторів" отямитися та зареєструвати новий законопроєкт із відновленням незалежності антикорупційних органів.

Зазначимо, що скандальний закон також підтримали інші дотичні до спорту законотворці: власник київського Динамо Григорій Суркіс, президент Федерації біатлону України Іван Крулько, стронгмен Василь Вірастюк, чемпіонка світу з легкої атлетики Ольга Саладуха.

Раніше повідомлялося, що шпажистка Влада Харькова відмовилася від спільного фото з росіянином на чемпіонаті світу з фехтування.