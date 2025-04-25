Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал, будет ли украинская сборная по футзалу бойкотировать чемпионат Европы-2026 из-за участия национальной команды Беларуси. Андрей Николаевич не дал четкого ответа, сообщает 24 Канал.

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Будет ли бойкот Евро-2026 по футзалу

Глава украинской футбольной ассоциации заявил, что сейчас продолжаются консультации с другими командами-участниками следующего футзального Евро по бойкоту турнира.

Шевченко пока не подтвердил, готова ли УАФ снять команду с элитных соревнований.

Напомним, что следующий чемпионат Европы-2026 по футзалу будет проходить с 20 января по 7 февраля сразу в двух странах – Латвии (Риге) и Литве (Каунасе).

Подопечные Александра Косенко досрочно пробились в финальную часть Евро-2026, одержав победы во всех шести матчах группового этапа квалификации:

Кипр – Украина 0:7

Румыния – Украина 0:2

Германия – Украина 3:5

Украина – Германия 9:0

Украина – Кипр 11:1

Украина – Румыния 3:1

Жеребьевка финального этапа Евро-2026 состоится 24 октября в Каунасе.