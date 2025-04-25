В пятницу, 25 апреля, Украинская ассоциация футбола провела 27-ый Конгресс. Его провели президент УАФ Андрей Шевченко и генеральный секретарь организации Игорь Грищенко.

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Вступление и программа Конгресса

24 Канал посетил мероприятие в Доме футбол в Киеве и рассказывает о ключевых вопросах, которые были рассмотрены на Конгрессе. Повестка дня 27-го Конгресса УАФ включала шесть основных вопросов:

отчет президента, исполнительного комитета и администрации УАФ

отчет аудиторского органа УАФ и годовой финансовый отчет УАФ

операционный аудит финансовых расходов группы компаний УАФ в период 2015–2023 годов

избрание аудиторского органа УАФ

избрание председателей, заместителей председателей и членов органов осуществления футбольного правосудия УАФ

кадровые вопросы

В начале мероприятия через онлайн подключились советник УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Климент и руководителя направления по работе с ассоциациями-членами ФИФА Эльхан Маммадов. Каждый из них выразили поддержку Украине во время войны. Попутно Андрей Шевченко пригласил в Украину Джанни Инфантино и Александера Чеферина.

Пользуясь случаем, хотел бы повторно пригласить руководство УЕФА и ФИФА в Украину. За последние три с половиной года Украину посетили более 80 руководителей мировых государств. Поэтому ждем и вас,

– заявил президент УАФ.

Также ассоциация наградила трех известных людей специальной наградой "Легенда украинского футбола". Лауреатами стали экс-футболист Динамо Владимир Мунтян, бывший президент ФФУ Григорий Суркис, а также заслуженный журналист Украины Сергей Савелий, который был награжден посмертно.

Андрей Шевченко также подтвердил свою позицию относительно недопустимости возвращения российских команд в еврокубки. Он считает, что этот вопрос не должен даже обсуждаться, пока идет война.

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Финансовый отчет

Большую часть Конгресса УАФ посвятила финансовому отчету за 2024 год. Его представила директор департамента финансов УАФ Наталья Осколок. Приводим несколько интересных фактов из ее доклада:

поступления в УАФ за 2024 год составили 29,5 миллиона евро, из них 22 миллиона – от УЕФА

расходы составили 22,3 миллиона евро

остатки УАФ на конец 2024 года – 7,7 миллиона евро

на детско-юношеский футбол в прошлом году потрачено в пять раз больше, чем за год до этого

расходы на женский футбол увеличены вдвое за 2024 год

Кроме того, в бюджете УАФ остаются 14,3 миллиона евро от программ УЕФА и ФИФА. Средства будут направлены на инвестиционные программы после завершения военных действий, поэтому пока остаются замороженными.

Новые кадры в УАФ

Еще одним ключевым вопросом стали кадровые изменения в аппарате УАФ. Самым громким назначение стала замена первого вице-президента ассоциации, ведь Павел Бойчук подал в отставку.



Артем Стоянов стал вице-президентом вместо Павла Бойчука / фото УАФ

На его место назначен Артема Стоянова. По специальности он является юристом, который также работал заместителем председателя КДК УАФ. Кроме того, приостановлен статус членов Исполкома Александра Зинченко и Андрея Полтавца.

Вместо них в его состав введены Тараса Степаненко, экс-игрока Шахтера и сборной Украины. Также покинул свою должность председатель КДК Виталий Наум. Его обязанности будет исполнять Оксана Зализко.

Аудит Павелко

Скандальной темой стали итоги аудита со стороны компании Bakertilly. Она промониторила деятельность УАФ с 2015 по 2023 годы и установила, что общая сумма экономических потерь активов организации составила около 1,7 миллиарда гривен.

Эту сумму подтвердила и компания "Кроу Украина", ведь УАФ наняла параллельно две компании для проведения аудита. Среди этих денег около 500 миллионов было потеряно из-за расчетов УАФ с оффшорной компанией-агентом "Newport Management".

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После завершения Конгресса Андрей Шевченко появился на брифинг с журналистами и ответил на их вопросы. Вот основные тезисы из ответов главы УАФ: