В четверг, 3 апреля, на конгрессе УЕФА в Белграде состоялись выборы в исполнительный комитет. Одним из кандидатов был Андрей Шевченко.

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Шевченко проиграл на выборах

Президент Украинской ассоциации футбола выдвигал свою кандидатуру в исполком организации, однако не получил достаточной поддержки. Андрей Шевченко получил 15 голосов и занял четвертое место из пяти претендентов на два места в исполкоме УЕФА с двухлетним сроком полномочий, пишет 24 канал со ссылкой на официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

На выборах победили испанец Рафаэль Лузан и израильтянин Моше Зуарес. Также в исполком УЕФА избрались итальянец Габриэле Гравина, хорват Мариан Кустич, финн Ари Лахти, армянин Армен Меликбекян, голландец Фрэнк Пау, эстонец Айвар Полак и немец Ганс-Йоахим Вацке.

Напомним, что перед заседанием представители УЕФА почтили минутой молчания погибшего на войне в Украине российского футболиста Алексея Бугаева.