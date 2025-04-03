У четвер, 3 квітня, на конгресі УЄФА в Белграді відбулися вибори до виконавчого комітету. Одним з кандидатів був Андрій Шевченко.

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Шевченко програв на виборах

Президент Української асоціації футболу висував свою кандидатуру до виконкому організації, однак не отримав достатньої підтримки. Андрій Шевченко отримав 15 голосів та посів четверте місце з п'яти претендентів на два місця у виконкомі УЄФА із дворічним терміном повноважень, пише 24 канал з посиланням на офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій.

На виборах перемогли іспанець Рафаель Лузан та ізраїльтянин Моше Зуарес. Також до виконкому УЄФА обралися італієць Габріеле Гравіна, хорват Маріян Кустич, фін Арі Лахті, вірменин Армен Мелікбекян, нідерландець Френк Пау, естонець Айвар Полак і німець Ганс-Йоахім Вацке.

Нагадаємо, що перед засіданням представники УЄФА вшанували хвилиною мовчання загиблого на війні в Україні російського футболіста Олексія Бугаєва.