У п'ятницю, 25 квітня, Українська асоціація футболу провела 27-ий Конгрес. Його провели президент УАФ Андрій Шевченко та генеральний секретар організації Ігор Грищенко.

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Вступ та програма Конгресу

24 Канал відвідав захід в Будинку футбол у Києві та розповідає про ключові питання, які були розглянуті на Конгресі. Порядок денний 27-го Конгресу УАФ включав шість основних питань:

звіт президента, виконавчого комітету та адміністрації УАФ

звіт аудиторського органу УАФ та річний фінансовий звіт УАФ

операційний аудит фінансових витрат групи компаній УАФ у період 2015–2023 років

обрання аудиторського органу УАФ

обрання голів, заступників голів та членів органів здійснення футбольного правосуддя УАФ

кадрові питання

На початку заходу через онлайн підключились радник УЄФА щодо національних асоціацій Йозеф Клімент та керівника напрямку щодо роботи з асоціаціями-членами ФІФА Ельхан Маммадов. Кожен з них висловили підтримку Україні під час війни. Принагідно Андрій Шевченко запросив в Україну Джанні Інфантіно та Александера Чеферіна.

Користуючись нагодою, хотів би повторно запросити керівництво УЄФА та ФІФА в Україну. За останні три з половиною роки Україну відвідали понад 80 керівників світових держав. Тож чекаємо й на вас,

– заявив президент УАФ.

Також асоціація нагородила трьох відомих людей спеціальною нагородою "Легенда українського футболу". Лауреатами стали ексфутболіст Динамо Володимир Мунтян, колишній президент ФФУ Григорій Суркіс, а також заслужений журналіст України Сергій Савелій, який був нагороджений посмертно.

Андрій Шевченко також підтвердив свою позицію щодо недопустимості повернення російських команд до єврокубків. Він вважає, що це питання не має навіть обговорюватися, поки триває війна.

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Фінансовий звіт

Велику частку Конгресу УАФ присвятила фінансовому звіту за 2024 рік. Його представила директорка департаменту фінансів УАФ Наталія Осколок. Наводимо кілька цікавих фактів з її доповіді:

надходження в УАФ за 2024 рік склали 29,5 мільйона євро, з них 22 мільйони – від УЄФА

витрати склали 22,3 мільйона євро

залишки УАФ на кінець 2024 року – 7,7 мільйона євро

на дитячо-юнацький футбол минулого року витрачено у п'ять разів більше, ніж за рік до цього

витрати на жіночий футбол збільшено вдвічі за 2024 рік

Крім того, в бюджеті УАФ залишаються 14,3 мільйона євро від програм УЄФА та ФІФА. Кошти будуть спрямовані на інвестиційні програми після завершення військових дій, тому поки залишаються замороженими.

Нові кадри в УАФ

Ще одним ключовим питанням стали кадрові зміни в апараті УАФ. Найгучнішим призначення стала заміна першого віцепрезидента асоціації, адже Павло Бойчук подав у відставку.



Артем Стоянов став віцепрезидентом замість Павла Бойчука / фото УАФ

На його місце призначено Артема Стоянова. За фахом він є юристом, який також працював заступником голови КДК УАФ. Крім того, призупинено статус членів Виконкому Олександра Зінченка та Андрія Полтавця.

Замість них до його складу введено Тараса Степаненка, ексгравця Шахтаря та збірної України. Також залишив свою посаду голова КДК Віталій Наум. Його обов’язки виконуватиме Оксана Залізко.

Аудит Павелка

Скандальною темою стали підсумки аудиту з боку компанії Bakertilly. Вона промоніторила діяльність УАФ з 2015 по 2023 роки та встановила, що загальна сума економічних втрат активів організації склала близько 1,7 мільярда гривень.

Цю суму підтвердила і компанія "Кроу Україна", адже УАФ найняла паралельно дві компанії для проведення аудиту. Серед цих грошей близько 500 мільйонів було втрачено через розрахунки УАФ із офшорною компанією-агентом "Newport Management".

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Після завершення Конгресу Андрій Шевченко з'явився на брифінг із журналістами та відповів на їх запитання. Ось основні тези з відповідей голови УАФ: