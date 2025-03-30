Європейський суд з прав людини встановив, що затримання Андрія Павелка відбулося з порушеннями. Під час арешту колишнього президента УАФ була порушена п’ята стаття Європейської конвенції з прав людини, пише 24 Канал з посиланням на сайт організації.
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Колишній президент УАФ отримає компенсацію від України
Ця стаття гарантує людині право на швидкий судовий розгляд законності її утримання під вартою. Якщо затримання було неправомірним, то особу повинні негайно звільнити.
"Кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання під вартою, має право ініціювати провадження, в ході якого суд без зволікання встановлює законність затримання та ухвалює рішення про звільнення, якщо затримання є незаконним", – йдеться у пункті 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини.
Європейський суд дійшов висновку, що Павелко під час перебування під вартою не мав змоги скористатися правами, які визначені в Конвенції. Таким чином, були порушені його основоположні свободи.
ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити Павелку компенсацію у розмірі 750 євро. Платіж повинен відбутися протягом наступних трьох місяців, в іншому випадку будуть нараховані відсотки.
Головне про затримання Павелка
- Нагадаємо, що Андрія Павелка затримали 16 червня 2023 року на 60 діб. Суд неодноразово продовжував його тримання під вартою. Загалом він провів у СІЗО 259 діб. Функціонер вийшов на свободу після обрання Андрія Шевченка новим президентом УАФ.
- Павелка звинувачують у розкраданні коштів на будівництві заводу з виготовлення штучного газону. Незалежний аудитор, який перевіряв діяльність УАФ з 2015 по 2023 рік, визначив відтік активів у розмірі понад мільярд гривень.