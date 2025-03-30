Європейський суд з прав людини встановив, що затримання Андрія Павелка відбулося з порушеннями. Під час арешту колишнього президента УАФ була порушена п’ята стаття Європейської конвенції з прав людини, пише 24 Канал з посиланням на сайт організації.

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Колишній президент УАФ отримає компенсацію від України

Ця стаття гарантує людині право на швидкий судовий розгляд законності її утримання під вартою. Якщо затримання було неправомірним, то особу повинні негайно звільнити.

"Кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання під вартою, має право ініціювати провадження, в ході якого суд без зволікання встановлює законність затримання та ухвалює рішення про звільнення, якщо затримання є незаконним", – йдеться у пункті 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини.

Європейський суд дійшов висновку, що Павелко під час перебування під вартою не мав змоги скористатися правами, які визначені в Конвенції. Таким чином, були порушені його основоположні свободи.

ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити Павелку компенсацію у розмірі 750 євро. Платіж повинен відбутися протягом наступних трьох місяців, в іншому випадку будуть нараховані відсотки.

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