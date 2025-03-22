Володимира Шевченка з позивним "Шева" вдалося визволити з полону у травні 2024 року. Загалом він провів у неволі 771 день, пише 24 Канал з посиланням на фейсбук УАФ.

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Два Шеви на матчі збірної України

Після повернення додому захисник "Азовсталі" зустрівся з президентом УАФ Андрієм Шевченком. Легендарний футболіст подарував Володимиру футболку з номером 7 та прізвищем Шевченко.

Андрій Миколайович пообіцяв запросити воїна Національної гвардії України на один з матчів збірної. Мрію вдалося реалізувати під час переможного поєдинку в Мурсії.

Відео про захисника "Азовсталі" Володимира Шевченка

Два Шевченка принесли удачу нашій команді. Збірна України перемогла Бельгію з рахунком 3:1. У нашій команді голами відзначилися Олексій Гуцуляк, Владислав Ванат та Ілля Забарний.

Нагадаємо, що матч-відповідь Бельгія – Україна відбудеться у неділю, 23 березня. Переможець двоматчевого протистояння отримає право наступного сезону грати в дивізіоні А Ліги націй. Невдаха пвиступатиме в дивізіоні В.