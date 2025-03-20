Україна – Бельгія 3:1

Гол: Гуцуляк, 67, Ванат, 73, Забарний, 79 – Лукаку, 40

За підсумком групового раунду Ліги націй-2024/25 збірна України виборола право поборотися за вихід в елітний дивізіон турніру. На шляху до амбітної мети "синьо-жовтим" протистояла команда Бельгії, пише 24 Канал.

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Непотрібний гол в роздягальню

Головний тренер збірної України Сергій Ребров здивував стартовим складом. У воротах замість Анатолія Трубіна вийшов Андрій Лунін. А от хворого Артема Довбика на вістрі атаки замінив Роман Яремчук.

Дебют поєдинку був за підопічними Реброва. Непогані моменти відкрити рахунок у матчі змарнували Циганков та Яремчук. В обох випадках на висоті був Тібо Куртуа.

Поступово бельгійці перехопили ініціативу. "Червоні дияволи" взяли м'яч під свій контроль та почали турбувати Луніна.

На 23-й хвилині Ребров провів вимушену заміну. Юхим Конопля травмував гомілкостоп та покинув поле. Замість нього вийшов Сич.

За 5 хвилин до свистка на перерву "синьо-жовті" пропустили гол. Де Брюйне виконав навіс зі штрафного на Лукаку, який на другому поверсі переграв українських захисників.

Відео голу Лукаку

Заміни Реброва перевернули матч

У другому таймі травмувався Сич, який встиг зіграти менш ніж 30 хвилин ігрового часу. Тож правий фланг захисту довелося закривати Зінченку.

Резервіст Арсеналу мав стовідсотковий на 60-й хвилині, але зі штрафного поцілив у штангу.

Активність "синьо-жовтих" призвела до гола. Вінгер Полісся Гуцуляк скористався помилкою захисника "червоних дияволів" та майстерно поцілив у ворота.

Відео голу Гуцуляка

Через кілька хвилин спрацювала ще одна заміна Реброва. Форвард Динамо Ванат скористався убивчою передачею Циганкова та засмутив іменитого Куртуа.

Відео голу Ваната

Спантеличені бельгійці одразу ж пропустили третій м'яч. Ілля Забарний забив свій другий гол за "синьо-жовтих" та зняв питання про переможця.

Відео голу Забарного

Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу України з рахунком 3:1.

Матч-відповідь протистояння відбудеться у Бельгії 23 березня. Команда Сергія Реброва зробила вагому заявку на загальний успіх.