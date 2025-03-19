Національна збірна України отримала запрошення від Канадської футбольної асоціації на турнір чотирьох націй Canadian Shield. Поєдинки відбудуться у червні 2025 року на стадіоні в Торонто, пише 24 Канал з посиланням на сайт УАФ.

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Унікальна подія для українського футболу

Турнір в Канаді стане частиною програми підготовки команди Сергія Реброва до відбору ЧС-2026. Разом із "синьо-жовтими" у ньому візьмуть участь збірні Канади, Нової Зеландії та Кот-д’Івуару.

Ця подія матиме величезне значення для українського футболу та чисельної української діаспори за океаном. Участь в турнірі сприятиме зміцненню міжнародних зв’язків нашої держави в час війни.

Підопічні Реброва проведуть поєдинки на стадіоні BMO Field в Торонто, який у 2026 році прийматиме матчі чемпіонату світу. Україна на турнірі зіграє два матчі:

7 червня. Канада – Україна

10 червня. Нова Зеландія – Україна

Україна візьме участь в турнірі Canadian Shield / фото УАФ

Президент УАФ Андрій Шевченко подякував канадським друзям за запрошення.

"Дякую Канадській футбольній асоціації за запрошення. Я впевнений, що майбутні матчі стануть важливою спортивною та соціальною подією для наших країн. Українці в Канаді завжди підтримували нашу збірну на поєдинках по всьому світу, тепер настав час нам приїхати до них у гості. Канада – дружня до нас країна, і ми з радістю прийняли запрошення. Готуємо не лише матчі, але й соціальні та благодійні активності", – йдеться в заяві УАФ.

Очікується, що матчі збірної України відвідають представники величезної української діаспори в Канаді. Вони матимуть нагоду наживо подивитися гру "синьо-жовтих".

Нагадаємо, що 20 та 23 березня збірна України проведе матчі з командою Бельгії. На кону стоятиме путівка в дивізіон А Ліги націй. Першу зустріч розсудить швейцарська бригада арбітрів на чолі з Сандро Шерером.