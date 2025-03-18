Початок матчу відбудеться о 21:45 за київським часом в іспанській Мурсії. УЄФА оприлюднив суддівське призначення на цю гру, інформує 24 Канал.

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Хто буде обслуговувати матч

Поєдинок буде обслуговувати швейцарська бригада арбітрів. Стартовий свисток на "Естадіо Енріке Рока" зробить Сандро Шерер, який буде головним рефері.

З українськими командами він перетинався двічі вже в нинішньому сезоні. Обидва матчі закінчилися з однаковим рахунком, але різними емоціями для наших грандів:

21.08.2024 Динамо 0:2 Зальцбург

22.01.2025 Шахтар 2:0 Брест

Допомагатимуть у полі швейцарському судді його земляки Штефан де Алмейда та Йонас Ерні. Резервний арбітр – Ліонель Чуді, а за роботу системи VAR відповідатимуть Федаї Сан і Лукас Фандріх.

Цікавий факт. До початку кар'єри професійного рефері Сандро Шерер працював учителем у різних гімназіях. Також він був інструктором у гірськолижному спорті.

Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться у бельгійському Генку 23 березня. Переможець протистояння за сумою двох поєдинків наступний сезон у Лізі націй гратиме в дивізіоні A, а той, хто програє – в лізі B.

Нагадаємо, що перед першим матчем збірна України втратила свого захисника Максима Таловєрова. Він через пошкодження вже залишив розташування "синьо-жовтих".