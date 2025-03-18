Раніше стало відомо, що Максим Таловєров прибув до розташування збірної України з ушкодженням. Його участь в матчах була під великим питанням.

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Таловєров покинув розташування команди

Стало відомо, що захисник збірної України повернеться до розташування Плімуту в Англії, пише 24 канал з посиланням на УАФ.

Лікарі діагностували в захисника ушкодження колінного суглобу, гравець отримав травму в матчі за клуб.

Відтепер ним опікуватимуться клубні лікарі Плімуту.

Нагадаємо, що домашній матч збірна України зіграє проти Бельгії 20 березня, а виїзний запланований на 23 березня.