Ранее стало известно, что Максим Таловеров прибыл в расположение сборной Украины с повреждением. Его участие в матчах было под большим вопросом.
Читайте также Ребров объяснил, почему вызвал в сборную Украины Ярмоленко
Таловеров покинул расположение команды
Стало известно, что защитник сборной Украины вернется в расположение Плимута в Англии, пишет 24 канал со ссылкой на УАФ.
Врачи диагностировали у защитника повреждение коленного сустава, игрок получил травму в матче за клуб.
Отныне им будут заниматься клубные врачи Плимута.
Напомним, что домашний матч сборная Украины сыграет против Бельгии 20 марта, а выездной запланирован на 23 марта.