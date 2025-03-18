Ранее стало известно, что Максим Таловеров прибыл в расположение сборной Украины с повреждением. Его участие в матчах было под большим вопросом.

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Таловеров покинул расположение команды

Стало известно, что защитник сборной Украины вернется в расположение Плимута в Англии, пишет 24 канал со ссылкой на УАФ.

Врачи диагностировали у защитника повреждение коленного сустава, игрок получил травму в матче за клуб.

Отныне им будут заниматься клубные врачи Плимута.

Напомним, что домашний матч сборная Украины сыграет против Бельгии 20 марта, а выездной запланирован на 23 марта.