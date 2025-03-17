Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров вызвал 25 футболистов на это противостояние. Он рассказал, почему в заявку попал и 35-летний футболист киевского Динамо Андрей Ярмоленко, которого некоторые эксперты уже длительное время отправляют на пенсию.

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Былые заслуги ни к чему

По словам наставника сборной Украины, опытный вингер все еще находится в хорошей форме. Он играет важную роль в команде, а в некоторых компонентах физической готовности даже превосходит многих партнеров по сборной, сообщает 24 Канал со ссылкой на Футбол 360.

"Смотрите, когда сейчас была тренировка, то Андрей по пробегу был один из лучших. Не знаю, кто говорит, что ему заканчивать надо – это ему решать. Но он как работал раньше, так работает и сейчас.

Я очень уважаю Андрея, он очень много сделал для сборной, для Динамо и для украинского футбола в целом. Поэтому он здесь, и не потому, что делал раньше что-то. Сейчас, я считаю, он лидер Динамо и помогает бороться за чемпионство", – сказал Ребров.

Справка. Андрей Ярмоленко выступает за сборную Украины с 2009 года. Всего он провел 124 матча за национальную команду, в которых забил 46 голов и отдал 26 ассистов.

Напомним, что "сине-желтые" сыграют против Бельгии 20 и 23 марта. Первый поединок состоится в испанской Мурсии, а ответный матч – в бельгийском Генке. Обе игры начнутся в 21:45 по киевскому времени.