Начало матча состоится в 21:45 по киевскому времени в испанской Мурсии. УЕФА обнародовал судейское назначение на эту игру, информирует 24 Канал.

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Кто будет обслуживать матч

Поединок будет обслуживать швейцарская бригада арбитров. Стартовый свисток на "Эстадио Энрике Рока" сделает Сандро Шерер, который будет главным рефери.

С украинскими командами он пересекался дважды уже в нынешнем сезоне. Оба матча закончились с одинаковым счетом, но разными эмоциями для наших грандов:

21.08.2024 Динамо 0:2 Зальцбург

22.01.2025 Шахтер 2:0 Брест

Помогать в поле швейцарскому судье будут его земляки Штефан де Алмейда и Йонас Эрни. Резервный арбитр – Лионель Чуди, а за работу системы VAR будут отвечать Федаи Сан и Лукас Фандрих.

Интересный факт. До начала карьеры профессионального рефери Сандро Шерер работал учителем в различных гимназиях. Также он был инструктором в горнолыжном спорте.

Отметим, что ответный матч состоится в бельгийском Генке 23 марта. Победитель противостояния по сумме двух поединков следующий сезон в Лиге наций будет играть в дивизионе A, а тот, кто проиграет – в лиге B.

Напомним, что перед первым матчем сборная Украины потеряла своего защитника Максима Таловерова. Он из-за повреждения уже покинул расположение "сине-желтых".