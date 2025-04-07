На початку квітня у сербському Белграді відбувся 49-ий Конгрес УЄФА. Під час нього союз зганьбився кількома скандальними вчинками, пов'язаними з Україною.

До теми Президент ФІФА видав ганебну заяву щодо повернення Росії

Протест від УАФ

Перед початком події УЄФА вшанував пам'ять відомих людей з футболу, які померли у 2024 році. Одним із них був росіянин Алєксєй Бугаєв, який воював проти України у складі окупаційної армії.

Через такий ганебний інцидент наша асоціація футболу звернулась до УЄФА, повідомляє 24 Канал з посиланням на УАФ.. У повідомленні організація наголосила на неприпустимості такої згадки з боку головного футбольного органу Європи.

Російський ексфутболіст Алєксєй Бугаєв був добровольцем російської армії під час повномасштабної військової агресії Росії проти України. Він свідомо та з власної волі прийняв рішення йти на українську землю та вбивати безвинних українських людей і загинув минулого року саме через ці обставини. Схожа ситуація стосується ще одного ексфутболіста Заура Казієва, який також був у цьому списку. Крім того, Казієв виступав за незаконно створений окупантами в тимчасово окупованому Криму клуб ТСК-Таврія. Українське футбольне співтовариство наголошує, що для європейської футбольної родини є неприпустимим і недоречним виявляти пошану таким особам, ставлячи їх в один ряд зі справді видатними футбольними діячами. Такі речі не повинні мати місце,

– йдеться у заяві.

Хто такий Алєксєй Бугаєв

Нагадаємо, що Бугаєв грав виключно за російські клуби у 00-і роки та був у заявці збірної Росії на Євро-2004. На тому турнірі він відіграв два матчі. Втім після завершення кар'єри Алєксєй пройшов шлях типового росіянина.

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Спочатку футболіст став залежним від алкоголю, після чого втратив велику суму грошей через невдалий бізнес. А у 2023 році Бугаєв був заарештований через зберігання наркотичних речовин.

Алєксєя засудили до 9-ти років в'язниці, але той вирішив піти добровольцем на війну проти України, щоб уникнути позбавлення волі. Зрештою 29 грудня минулого року ЗСУ ліквідували російського терориста та ексфутболіста.