Подопечные Александра Косенко завоевали путевку в финальную часть на чемпионат Европы-2026 по футзалу. Лучшим бомбардиром квалификации стал универсал сборной Украины Евгений Жук, пишет 24 Канал со ссылкой на Ассоциацию футзала Украины.

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Топовое достижение украинского футзалиста

32-летний футзалист в шести матчах отбора на Евро-2026 отметился 9-ю забитыми голами. В номинально домашнем матче против Кипра (11:1) Евгений оформил покер.

С таким результатом Жук стал лучшим бомбардиром квалификации ЧЕ-2026.

Евгений Жук стал лучшим снайпером отбора ЧЕ-2026 / фото Ассоциации футзала Украины

Отметим, что на клубном уровне Евгений Жук защищает цвета киевской команды ХИТ.

Напомним, что сборная Украины с рекордом завершила отбор на Евро-2026 по футзалу. "Сине-желтые" впервые в истории одержали победы во всех матчах. Украинцы досрочно квалифицировались из группы 1, опередив Румынию на 9 баллов.

Финальный турнир чемпионата Европы-2026 будут принимать Латвия и Литва. Соревнования продлятся с 20 января по 7 февраля 2026 года. Всего в турнире примут участие 16 команд.