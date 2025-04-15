Украина – Румыния 3:1

Голы: Фаренюк, 16, Швед, 25, Семенченко, 31 – Маня, 15

Во вторник, 15 апреля, в польском Кошалине состоялся матч 6-го тура основного раунда отбора Евро-2026 Украина – Румыния. Номинально домашний поединок уже не имел турнирного значения для "сине-желтых", пишет 24 Канал.

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Еще в предыдущем туре подопечные Александра Косенко получили путевку на чемпионат Европы-2026. Впрочем, команда стремилась завершить отбор со стопроцентным результатом.

Украинцы первыми пропустили гол. После ошибки Микитюка Мани вывел Румынию вперед.

Нашей команде хватило одной минуты, чтобы восстановить паритет. Артем Фаренюк элегантно пробил пяткой и забил свой четвертый гол в отборе.

Во втором тайме команда Косенко вырвала волевую победу благодаря точным ударам Назара Шведа и Ростислава Семенченко. Финальный свисток зафиксировал счет – 3:1.

"Сине-желтые" впервые в своей истории одержали победы во всех шести матчах отбора. Украинцы набрали 18 очков в группе 1 с разницей мячей 37:5. Румыния заняла второе место (9 баллов) и сыграет в плей-офф отбора Евро-2026.

Финальный турнир состоится в Латвии и Литве с 18 января по 8 февраля 2026 года.