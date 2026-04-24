Поєдинок 25 туру УПЛ між Кривбасом і Динамо відбудеться 26 квітня, о 13:00. Кияни підходять до гри після кубкової перемоги над Буковиною, однак господарі здатні нав’язати боротьбу, повідомляє 24 Канал.

В якій формі Кривбас та Динамо?

Кривбас підходить до гри з нестабільними результатами. У п'яти останніх матчах команда чергувала перемоги з поразками, що не дозволяє їй закріпитися серед топів. Водночас нещодавні тріумфи над Кудрівкою та Рухом показали, що команда поступово знаходить свою оптимальну гру.

Динамо теж лихоманить. Кияни перемогли Буковину та Зорю, однак перед тим поступилися середнякам чемпіонату – Карпатам та Металісту 1925.

Наразі Кривбас та Динамо є сусідами по турнірній таблиці УПЛ, знаходячись на 6 та 5 місцях відповідно – команди розділяє чотири очки.

Історія протистоянь: перевага гранда

В очних зустрічах перевага стабільно на боці Динамо. Експерти відзначають, що кияни регулярно беруть максимум очок у таких матчах, а безпрограшні серії проти середняків чемпіонату лише підкреслюють їхній статус фаворита.

Більше того, аналітики сходяться на думці, що навіть на виїзді Динамо має значно більше шансів на тріумф. Букмекери також віддають перевагу саме киянам, прогнозуючи їхню перемогу як найбільш ймовірний результат.

Втім, фактор домашнього поля та мотивація Кривбасу можуть зробити гру значно складнішою, ніж очікується. Саме такі матчі нерідко стають пасткою для фаворитів.