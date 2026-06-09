На два місця в УПЛ претендують Лівий Берег, Олександрія, Кудрівка і Агробізнес. Матчі-відповіді плей-оф буде зіграно 9 червня о 15:30 та 18:00, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Буковина готує стадіон у Чернівцях до матчів УПЛ – тренер сказав, де клуб проведе перші тури

Як команди провели сезон перед плей-оф?

Олександрія опинился у плей-оф лише дивом – ім'я якому Рух. Львівський клуб відмовився від участі у стиках, оскільки загалом не хоче зберігати професійний статус і перебуває у процесі злиття з Карпатами.

Сама ж команда з Кіровоградщини провалила сезон: після здобуття срібних медалей олександрійці у 30 матчах спромоглися набрати лише 17 очок, зазнавши аж 19 поразок.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Кудрівка натомість трималася гідно як на абсолютного дебютанта еліти, хоча й поступилася рятівному 12-ому місці зрештою трьома очками.

Лівий Берег може дорікати тільки собі за те, що досі не святкує підвищення у класі. Нічия з Чорноморцем у 28-ому турі Першої ліги коштувала тих двох очок, яких зрештою забракло для того, щоб боротися з одеситами за другу сходинку. А різниця забитих-пропущених кращою була саме у київської команди.

Не переймається минулим Агробізнес: відставання від зони прямого виходу в УПЛ склало аж 12 очок, тож плей-оф став радше успіхом, ніж перепоною.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Що показали перші матчі?

Для Лівого Берега нічия на полі Олександрії 1:1 – далеко не максимум того, що могли витиснути підопічні Олександра Рябоконя. Особливо по перерві кияни володіли відчутною перевагою, а загалом шість разів влучили у площину воріт суперника, в той час як Олександрія конвертувала у гол єдиний свій точний постріл.

Так само незадоволеними своєю реалізацією можуть бути і футболісти Кудрівки. Агробізнес набагато менше контролював м'яч і взагалі не знайшов жодної нагоди для удару. А от команда з УПЛ мала принаймні 4 можливості здобути перемогу, але ними не скористалася.