"Синьо-жовті" стартували із несподіваної поразки від Вірменії. Проте після цього були успішні матчі проти Литви та Чехії, але у одному з поєдинків стався інцидент, повідомляє сайт УЄФА.

До теми Арбітри з України не потисли руку росіянину – на них поскаржилися в УЄФА

За що покарали Україну?

Керівний європейський футбольний орган помітив на трибунах арени в Каунасі заборонений банер. Сталось це під час переможної зустрічі із Литвою (4:1).

Який саме банер був забороненим, в УЄФА не повідомляється. Тим не менше, союз вирішив застосувати санкції до України та оштрафував УАФ на 5 тисяч доларів.

Крім того, свій наступний домашній матч футзальна збірна України має провести без глядачів. Правда, покарання умовне, тобто не вступить в силу, якщо відповідне порушення не повториться протягом року.

Зрештою зараз наша команда не може приймати суперників на своїй території через військовий стан. Також УЄФА застосував покарання до футбольних клубів Бенфіка та Фенербахче.

Португальців звинуватили у дискримінаційній поведінці гравців у матчі Ліги чемпіонів проти Реала. "Орли" мають заплатити 40 тисяч євро. Турки ж оштрафовані на 25 тисяч через неналежні дії фанатів під час гри проти Ноттінгем Форест в Лізі Європи.

Як Україна зіграла на Євро-2026 з футзалу?