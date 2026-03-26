"Сине-желтые" стартовали с неожиданного поражения от Армении. Однако после этого были успешные матчи против Литвы и Чехии, но в одном из поединков произошел инцидент, сообщает сайт УЕФА.

По теме Арбитры из Украины не пожали руку россиянину – на них пожаловались в УЕФА

За что наказали Украину?

Руководящий европейский футбольный орган заметил на трибунах арены в Каунасе запрещенный баннер. Произошло это во время победной встречи с Литвой (4:1).

Какой именно баннер был запрещенным, в УЕФА не сообщается. Тем не менее, союз решил применить санкции к Украине и оштрафовал УАФ на 5 тысяч долларов.

Кроме того, свой следующий домашний матч футзальная сборная Украины должна провести без зрителей. Правда, наказание условное, то есть не вступит в силу, если соответствующее нарушение не повторится в течение года.

В конце концов сейчас наша команда не может принимать соперников на своей территории из-за военного положения. Также УЕФА применил наказание к футбольным клубам Бенфика и Фенербахче.

Португальцев обвинили в дискриминационном поведении игроков в матче Лиги чемпионов против Реала. "Орлы" должны заплатить 40 тысяч евро. Турки же оштрафованы на 25 тысяч из-за неподобающих действий фанатов во время игры против Ноттингем Форест в Лиге Европы.

Как Украина сыграла на Евро-2026 по футзалу?