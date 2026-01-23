Этнический россиянин Денис Неведров после финального свистка стартового матча Евро обматерил Украину. Теперь его действиям должны дать юридическую оценку, отметила УАФ на своем сайте.

Что заявила УАФ об инциденте с россиянином на Евро-2026?

Украинская ассоциация футбола направила обращение в адрес Контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА, в котором указала на неспортивное поведение со стороны Неведрова. Это нарушение по меньшей мере трех статей Дисципиларных правил организации.

Однако в УАФ отмечают, что этот эпизод следует квалифицировать строже, чем просто неспортивный. Учитывая происхождение футзалиста в реалиях войны, которую ведет его родина против Украины, речь идет о ксенофобии, которая является тяжелой формой дискриминации.

Мы настаиваем, что подобный язык ненависти и унижения достоинства неприемлем с точки зрения прав человека, здравого смысла и общих ценностей Футбольной семьи,

– отметили в УАФ.

Чиновники требуют применить против Неведрова дисциплинарные санкции.

Что сказал россиянин после матча Украина – Армения?

Прямо на камеру во время трансляции этнический россиянин позволил себе позорные высказывания в адрес сборной Украины.

Игрок прокричал фразу "Лохи, Украина! Лохи, на**й" во время празднования победы.

