Этнический россиянин Денис Неведров после финального свистка стартового матча Евро обматерил Украину. Теперь его действиям должны дать юридическую оценку, отметила УАФ на своем сайте.
Что заявила УАФ об инциденте с россиянином на Евро-2026?
Украинская ассоциация футбола направила обращение в адрес Контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА, в котором указала на неспортивное поведение со стороны Неведрова. Это нарушение по меньшей мере трех статей Дисципиларных правил организации.
Однако в УАФ отмечают, что этот эпизод следует квалифицировать строже, чем просто неспортивный. Учитывая происхождение футзалиста в реалиях войны, которую ведет его родина против Украины, речь идет о ксенофобии, которая является тяжелой формой дискриминации.
Мы настаиваем, что подобный язык ненависти и унижения достоинства неприемлем с точки зрения прав человека, здравого смысла и общих ценностей Футбольной семьи,
– отметили в УАФ.
Чиновники требуют применить против Неведрова дисциплинарные санкции.
Что сказал россиянин после матча Украина – Армения?
Прямо на камеру во время трансляции этнический россиянин позволил себе позорные высказывания в адрес сборной Украины.
Игрок прокричал фразу "Лохи, Украина! Лохи, на**й" во время празднования победы.
Как Украина выступает на Евро-2026 по футзалу?
- Наша сборная уступила в стартовом матче Армении со счетом 1:2, хотя первой открыла счет.
- После первого тура Украина на последнем месте в своей группе с нулем очков.
- 25 января подопечные Александра Косенко сыграют против Литвы.