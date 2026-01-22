Турнир "сине-желтые" проводят в статусе одного из фаворитов. Но первый матч стал для сборной Украины холодным душем, пишет 24 Канал.

Как сыграла Украина в первом матче футзального Евро-2026?

Сборная Армении, в составе которой немало этнических россиян, что служило дополнительным стимулом для украинцев не дать сопернику шанса на успех, неожиданно активно начала игру. В первом тайме армяне атаковали острее, но, к счастью, голкипер нашей команды Юрий Савенко действовал безошибочно.



Евро-2026. Армения – Украина / фото UEFA

После перерыва казалось, что все наконец-то пошло по плану: на 26-ой минуте Владислав Первеев прошил вратаря и открыл счет.

Но заключительная десятиминутка стала для команды Александра Косенко провальной. Дерменяну дали отличиться дублем, а на то, чтобы выровнять положение, не хватило ни сил, ни времени.

1:2 – драматическое поражение украинцев, которое усложняет борьбу за выход в плей-офф.

С кем Украина сыграет на футзальном Евро-2026 дальше?