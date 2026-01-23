Етнічний росіянин Денис Нєвєдров після фінального свистка стартового матчу Євро обматюкав Україну. Тепер його діям повинні дати юридичну оцінку, зазначила УАФ на своєму сайті.

Що заявила УАФ про інцидент з росіянином на Євро-2026?

Українська асоціація футболу надіслала звернення на адресу Контрольного, етичного та дисциплінарного органу УЄФА, у якому вказала на неспортивну поведінку з боку Нєвєдрова. Це порушення щонайменше трьох статей Дисципіларних правил організації.

Проте в УАФ наголошують, що цей епізод варто кваліфікувати суворіше, ніж просто неспортивний. Враховуючи походження футзаліста в реаліях війни, яку веде його батьківщина проти України, йдеться про ксенофобію, яка є найтяжчою формою дискримінації.

Ми наполягаємо, що подібна мова ненависті та приниження гідності є неприйнятною з точки зору прав людини, здорового глузду та спільних цінностей Футбольної родини,

– наголосили в УАФ.

Чиновники вимагають застосувати проти Нєвєдрова дисциплінарні санкції.

Що сказав росіянин після матчу Україна – Вірменія?

Просто на камеру під час трансляції етнічний росіянин дозволив собі ганебні вислови на адресу збірної України.

Гравець прокричав фразу "Лохи, Україна! Лохи, на**й" під час святкування перемоги.

Як Україна виступає на Євро-2026 з футзалу?