Змагання триватиме з 21 січня по 7 липня. Участь у Євро братимуть 16 збірних з усього континенту, серед яких будуть три дебютанти, повідомляє 24 Канал.
Чого чекати від України?
Загалом створено чотири групи по 4 команди. Підопічні Олександра Косенка потрапили у квартет В до Литви, Вірменії та Чехії. Перші дві команди є дебютантами футзальних Євро.
Натомість чехи, як і Україна, є досвідченим учасником континентальних турнірів. Проте у "синьо-жовтих" куди більш успішний досвід. Наша команда пропустила лише один з 11-ти попередніх ЧЄ.
Чотири рази українці виходили як мінімум у півфінал, з цих спроб двічі наша збірна опинялась у фіналі. На жаль, "золото" Україні поки не підкорилось. У фіналах 2001 та 2003 років "синьо-жовті" програвали Іспанії та Італії відповідно.
Таблиця групи збірної України
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Литва
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
2
|
Вірменія
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
3
|
Чехія
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
4
|
Україна
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
Календар матчів збірної України
Підопічні Олександра Косенка перші дві гри проведуть в литовському Каунасі на "Жальгіріс-Арені". Матч проти вірменів призначений на 22 січня, а проти країни-господарки Литви – на 25-те.
Останній же матч квартету на Євро-2026 "синьо-жовті" відіграють у сусідній Латвії на "Арена Рига" у столиці. Зустріч із Чехією запланована на 28 січня.
Розклад матчів та результати збірної України:
- 22 січня, 17:00. Каунас. Вірменія – Україна
- 25 січня, 17:00. Каунас. Україна – Литва
- 28 січня, 20:30. Рига. Чехія – Україна
Для виходу у чвертьфінал Україні треба посісти перше або друге місце. Якщо підопічні Косенка впораються із завданням, то свій перший матч плей-оф відіграють 31 січня у Каунасі або Ризі.
Суперником стане одна з команд групи А (Франція, Латвія, Хорватія, Грузія). У свою чергу, ігри 1/2 фіналу, матч за третє місце та фінал проходитимуть у словенській Любляні.