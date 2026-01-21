Змагання триватиме з 21 січня по 7 липня. Участь у Євро братимуть 16 збірних з усього континенту, серед яких будуть три дебютанти, повідомляє 24 Канал.

Чого чекати від України?

Загалом створено чотири групи по 4 команди. Підопічні Олександра Косенка потрапили у квартет В до Литви, Вірменії та Чехії. Перші дві команди є дебютантами футзальних Євро.

Натомість чехи, як і Україна, є досвідченим учасником континентальних турнірів. Проте у "синьо-жовтих" куди більш успішний досвід. Наша команда пропустила лише один з 11-ти попередніх ЧЄ.

Чотири рази українці виходили як мінімум у півфінал, з цих спроб двічі наша збірна опинялась у фіналі. На жаль, "золото" Україні поки не підкорилось. У фіналах 2001 та 2003 років "синьо-жовті" програвали Іспанії та Італії відповідно.

Таблиця групи збірної України

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Литва 0 0 0 0-0 0 2 Вірменія 0 0 0 0-0 0 3 Чехія 0 0 0 0-0 0 4 Україна 0 0 0 0-0 0

Календар матчів збірної України

Підопічні Олександра Косенка перші дві гри проведуть в литовському Каунасі на "Жальгіріс-Арені". Матч проти вірменів призначений на 22 січня, а проти країни-господарки Литви – на 25-те.

Останній же матч квартету на Євро-2026 "синьо-жовті" відіграють у сусідній Латвії на "Арена Рига" у столиці. Зустріч із Чехією запланована на 28 січня.

Розклад матчів та результати збірної України:

22 січня, 17:00. Каунас. Вірменія – Україна

Вірменія – Україна 25 січня, 17:00. Каунас. Україна – Литва

Україна – Литва 28 січня, 20:30. Рига. Чехія – Україна

Для виходу у чвертьфінал Україні треба посісти перше або друге місце. Якщо підопічні Косенка впораються із завданням, то свій перший матч плей-оф відіграють 31 січня у Каунасі або Ризі.

Суперником стане одна з команд групи А (Франція, Латвія, Хорватія, Грузія). У свою чергу, ігри 1/2 фіналу, матч за третє місце та фінал проходитимуть у словенській Любляні.