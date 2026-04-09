У київському Палаці спорту відбувся перший півфінал Кубка України з футзалу – між собою зійшлися четверта та п'ята команди Екстраліги. За день до матчу рівненський Кардинал-Авангард залишився без свого президента Володимира Валявки, який вирішив покинути клуб, передає 24 Канал.

Як проходив матч?

Рівняни зі старту заволоділи ініціативою і вже на 2-й хвилині матчу Олександр Басич прямим ударом з кута майданчика застав зненацька голкіпера Сокола Сергія Шевченка. Після перерви Дмитро Дяченко реалізував пенальті і подвоїв перевагу Кардиналу, а невдовзі третій гол забив Сергій Кравчук.

Все на що спромоглися гравці хмельницького клубу – скоротити відставання у рахунку до мінімуму. Два гол забив Кирило-Ілля Бабак.

Сокіл – Кардинал-Авангард: огляд матчу від Megogo

Чому Кардинал-Авангард залишився без президента?

За день до кубкового матчу очільник рівненського клубу Володимир Валявка повідомив, що вирішив припинити виконувати обов’язки президента футзального клубу Кардинал Авангард.

Раніше рівняни були незадоволені суддівством у чвертьфінальному матчі проти Альянса і навіть були готові бойкотувати Фінал чотирьох.

Розумію, що моя особиста принципова позиція щодо вже наболілої проблеми якості роботи арбітрів в українському футзалі – може не співпадати із бажанням вболівальників побачити улюблену команду у Фіналі чотирьох Кубку України. А також з інтересами гравців нашої команди, які доклали чималих зусиль, аби попри спротив з боку третіх сил – за спортивним принципом потрапити до півфіналу турніру,

– передає слова Валявки офіційний сайт Кардиналу.

Що відомо про Фінал чотирьох Кубка України з футзалу?