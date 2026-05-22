Португалець щойно зняв саудівське прокляття, вигравши з Аль-Насром свій перший трофей, і одразу ж отримав від Forbes визнання фінансової успішності. Українців у топ-50 цього разу не було.

Скільки заробив Кріштіану Роналду за останній рік?

Експерти Forbes відзначили, що вперше за останні вісім років сумарний дохід 50 найбільш високооплачуваних спортсменів зменшився: у 2025 році нарахували 4,2 мільярда доларів заробітку, а цьогоріч "лише" 4,1 мільярда в американській валюті.

Проте незмінним залишається домінування Роналду: КріРо залишається з величезним відривом найбільш грошовитим атлетом планети. Він заробив загалом 300 мільйонів доларів: 235 мільйонів безпосередньо спортивною діяльністю і ще 65 мільйонів на рекламних контрактах, медіаактивності та з інших джерел.

Хто увійшов до топ-10 рейтингу Forbes?

Ліонель Мессі капітально відстав від свого найбільш принципового суперника у футболі: аргентинець заробив 140 мільйонів і посів лише третю сходинку.

Між двома футбольними легендами опинився мексиканський боксер Сауль "Канело" Альварес із заробітком 160 мільйонів у ринзі та ще 10 мільйонів поза ним.

Топ-10 рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменів у 2026 році від Forbes

Кріштіану Роналду (футбол) – 300 мільйонів Сауль Альварес (бокс) – 170 мільйонів Ліонель Мессі (футбол) – 140 мільйонів Леброн Джеймс (баскетбол) – 137,8 мільйона Шохей Отані (бейсбол) – 127,6 мільйона Стефен Каррі (баскетбол) – 124,7 мільйона Джон Рам (гольф) – 107 мільйонів Карім Бензема (футбол) – 104 мільйони Кевін Дюрант (баскетбол) – 103,8 мільйона Льюїс Гемілтон (Формула-1) – 100 мільйонів

Олександр Усик, який є найбільш високооплачуваним спортсменом України, до топ-50 не потрапив, адже рейтинг опубліковано до того, як відбудеться його бій з Ріко Верховеном, за який боксер отримає 100 мільйонів доларів.