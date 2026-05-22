Португалец только что снял саудовское проклятие, выиграв с Аль-Насром свой первый трофей, и сразу же получил от Forbes признание финансовой успешности. Украинцев в топ-50 на этот раз не было.

Сколько заработал Криштиану Роналду за последний год?

Эксперты Forbes отметили, что впервые за последние восемь лет суммарный доход 50 самых высокооплачиваемых спортсменов уменьшился: в 2025 году насчитали 4,2 миллиарда долларов заработка, а в этом году "только" 4,1 миллиарда в американской валюте.

Однако неизменным остается доминирование Роналду: КриРо остается с огромным отрывом самым денежным атлетом планеты. Он заработал в общей сложности 300 миллионов долларов: 235 миллионов непосредственно спортивной деятельностью и еще 65 миллионов на рекламных контрактах, медиаактивности и из других источников.

Кто вошел в топ-10 рейтинга Forbes?

Лионель Месси капитально отстал от своего наиболее принципиального соперника в футболе: аргентинец заработал 140 миллионов и занял лишь третью строчку.

Между двумя футбольными легендами оказался мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес с заработком 160 миллионов в ринге и еще 10 миллионов вне его.

Топ-10 рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов в 2026 году от Forbes

Криштиану Роналду (футбол) – 300 миллионов Сауль Альварес (бокс) – 170 миллионов Лионель Месси (футбол) – 140 миллионов Леброн Джеймс (баскетбол) – 137,8 миллионов Шохей Отани (бейсбол) – 127,6 миллионов Стефен Карри (баскетбол) – 124,7 миллиона Джон Рам (гольф) – 107 миллионов Карим Бензема (футбол) – 104 миллиона Кевин Дюрант (баскетбол) – 103,8 миллиона Льюис Хэмилтон (Формула-1) – 100 миллионов

Александр Усик, который является самым высокооплачиваемым спортсменом Украины, в топ-50 не попал, ведь рейтинг опубликован до того, как состоится его бой с Рико Верховеном, по которому боксер получит 100 миллионов долларов.