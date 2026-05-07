Пізніше вона докладно показала свій образ на власній сторінці в інстаграм. Кохана португальського футболіста поділилася з підписниками всіма деталями вбрання, створеного спеціально для цієї події.

Дивіться також Роналду продовжує розривати Саудівську Аравії: ефектно забив ювілейний гол і наблизився до 1000

Як виглядав образ Джорджини на Met Gala 2026?

Вона зізналася, що надихалася Дівою Марією Фатімською – одним із образів Богородиці.

Основою вбрання стали ніжні світло-блакитні тони. Деталі сукні, фірмові люверси та шнурівка від дизайнера Людовіка Сен-Сернена з Бельгії, були розписані вручну в тон тканини.

Цей образ – втілення моєї відданості. Я прагнула показати, як віра, подібно до мистецтва, може бути виражена через форму та емоції,

– поділилася Джорджина.

Частиною образу стали вишиті іспанською мовою фрази на підкладці сукні, прямо біля серця:

"Donde ella está, el alma encuentra refugio" (Там, де вона, душа знаходить прихисток),

Y líbranos del mal amén (І визволи нас від лукавого, амінь).

Замість звичайних прикрас образ доповнила особлива вервиця (розарій) з білого золота з перлами та діамантами, на якій вигравірувані імена членів родини Джорджини. Небесний образ завершила прозора вуаль із вручну вишитими мереживними квітами, пише People.

Образ Джорджини Родрігес на Met Gala 2026 / Фото інстаграм Джорджини

Хто така Джорджина Родрігес?

Аргентино-іспанська модель та інфлюенсерка з понад 71,9 мільйона підписників в інстаграм, офіційно заручилася з легендою футболу Кріштіану Роналду.

До знайомства з Роналду вона працювала продавчинею у бутіку Gucci в Мадриді. Сьогодні Джорджина не лише модель, а й продюсерка та головна героїня власного реаліті-шоу на Netflix "Я – Джорджина" (I Am Georgina), де відкриває глядачам закулісне життя своєї родини.

Пара зустрілася у 2016 році саме в магазині, де працювала Родрігес. Вони виховують п'ятьох дітей: Кріштіану-молодшого, близнюків Матео та Еву (народжених від сурогатних матерів) та спільних доньок – Алану Мартіну та Беллу Есміральду.

Родина пережила трагедію у 2022 році: під час пологів двійні вижила лише дівчинка Белла, тоді як її брат-близнюк помер.

У серпні 2025 року стало відомо про заручини пари – Роналду подарував Джорджині розкішну діамантову обручку.

Що відомо про Met Gala?

Це щорічний благодійний бал, який вважають найпрестижнішою подією у світі моди. Організовує його головна редакторка американського Vogue Анна Вінтур, яка особисто схвалює список запрошених. Зараз захід проводиться щороку в перший понеділок травня.