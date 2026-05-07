Ексоборонець Шахтаря вважає, що Андреа Мальдера вдало доповнював українську команду, коли з 2016 по 2021-й був помічником Андрія Шевченка. Про це він розповів у коментарі для 24 Каналу.
До теми "Він показав любов до України своєю роботою": відверте інтерв'ю Кривцова про Мальдеру в збірній
Що сказав Кривцов про призначення Мальдери?
Колишній футболіст вважає, що зараз саме той час, коли збірна потребує змін на тренерському містку.
Збірній 100% потрібно було перезавантаження після невдалих виступів та результатів. Я вважаю, що Андреа показав свою роботу, коли він був у штабі Андрія Шевченка. Були досить непогані результати, як я вважаю. Плюс був свій стиль у збірній,
– поділився думками Кривцов.
Дев’ятиразовий чемпіон України у складі Шахтаря також додав, що у перший період роботи Мальдери із "синьо-жовтими" спостерігався один із найбільш вдалих симбіозів між гравцями та тренерським штабом.
Кривцов також зауважив, що 54-річний італійський фахівець наразі є, мабуть, найкращим серед тих, кого можна було б запросити.
Що відбувається навколо призначення Андреа Мальдери?
Колишній помічник Андрія Шевченка ще не є офіційним головним тренером збірної України. Однак про процес укладання контракту із ним у соцмережі Х повідомив відомий інсайдер Фабрісіо Романо.
Потенційне призначення Мальдери оцінив також і колишній футболіст збірної Євген Левченко. У коментарі для 24 Каналу він зазначив, що вважає такий вибір УАФ правильним, а італійського фахівця тим, хто може "потягнути" українську національну команду.
Раніше у якості потенційного наступника Реброва ЗМІ називали низку відомих тренерів. Серед них були: Мирон Маркевич, Олександр Шовковський, Паулу Фонсека та багато інших.
Хто такий Сергій Кривцов?
- 35-річний Сергій Кривцов є вихованцем Металурга (Запоріжжя). За рідну команду провів 44 офіційні матчі у період з 2008-го по 2010 рік.
- Згодом перейшов у Шахтар. За понад 12 років у складі "гірників" провів 224 матчі та виграв 18 трофеїв, серед яких дев’ять чемпіонатів України. Останнім його клубом був американський Інтер Маямі, який Кривцов покинув у грудні 2024 року.
- ЗМІ відправляли досвідченого захисника у київське Динамо, але чутки спростував президент киян Ігор Суркіс.
- У березні цього року Кривцов оголосив про завершення кар’єри. Про своє рішення спортсмен сповістив в інстаграм.
- За збірну України Сергій виступав з 2011-го по 2023 рік: 34 матчі, один асист.