Ексоборонець Шахтаря вважає, що Андреа Мальдера вдало доповнював українську команду, коли з 2016 по 2021-й був помічником Андрія Шевченка. Про це він розповів у коментарі для 24 Каналу.

До теми "Він показав любов до України своєю роботою": відверте інтерв'ю Кривцова про Мальдеру в збірній

Що сказав Кривцов про призначення Мальдери?

Колишній футболіст вважає, що зараз саме той час, коли збірна потребує змін на тренерському містку.

Збірній 100% потрібно було перезавантаження після невдалих виступів та результатів. Я вважаю, що Андреа показав свою роботу, коли він був у штабі Андрія Шевченка. Були досить непогані результати, як я вважаю. Плюс був свій стиль у збірній,

– поділився думками Кривцов.

Дев’ятиразовий чемпіон України у складі Шахтаря також додав, що у перший період роботи Мальдери із "синьо-жовтими" спостерігався один із найбільш вдалих симбіозів між гравцями та тренерським штабом.

Кривцов також зауважив, що 54-річний італійський фахівець наразі є, мабуть, найкращим серед тих, кого можна було б запросити.

Що відбувається навколо призначення Андреа Мальдери?

Колишній помічник Андрія Шевченка ще не є офіційним головним тренером збірної України. Однак про процес укладання контракту із ним у соцмережі Х повідомив відомий інсайдер Фабрісіо Романо.

Потенційне призначення Мальдери оцінив також і колишній футболіст збірної Євген Левченко. У коментарі для 24 Каналу він зазначив, що вважає такий вибір УАФ правильним, а італійського фахівця тим, хто може "потягнути" українську національну команду.

Раніше у якості потенційного наступника Реброва ЗМІ називали низку відомих тренерів. Серед них були: Мирон Маркевич, Олександр Шовковський, Паулу Фонсека та багато інших.

Хто такий Сергій Кривцов?