Кріштіану Роналду відомий не тільки своєму видатною грою на футбольному полі, а і насиченим особистим життям. Португалець нічого не шкодує для своєї дівчини Джорджини Родрігес, повідомляє 24 Канал з посиланням на People.

Скільки коштує каблучка?

Тепер іспанка вже перейшла від статусу подружки до нареченої. На днях Роналду зробив Родрігес пропозицію руки та серця, на яку дівчина відповіла позитивно.

Особливу увагу фанатів привернула каблучка із красивим дорогоцінним каменем. Недивно, що ЗМІ та підписники одразу почали рахувати вартість цієї прикраси.

Свою оцінку дав і директор лондонського ювелірного будинку "77 Diamonds" Тобіас Кормінд. На його думку, цей діамант можна порівняти за розміром зі знаменитим Тейлор-Бертон.



Наречена Роналду похизувалась заручальною каблучкою / фото з інстаграму Джорджини Родрігес

Такий грушоподібний камінь вагою 69,42 карата був подарований Річардом Бертоном для Елізабет Тейлор. Кормінд вважає, що вартість кільця дорівнює близько 5 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що Кріштіану та Джорджина у стосунках з 2016 року. За цей час іспанка народила двох дітей від португальця, ще один хлопчик помер при народженні.

Крім того, Родрігес виховує ще трьох дітей Роналду, які були у футболіста до зустрічі із нею. У 2018 році була інформація, що форвард вже робив дівчині пропозицію, проте за цей час вони так і не одружились.