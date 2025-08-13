Криштиану Роналду известен не только своем выдающейся игрой на футбольном поле, а и насыщенной личной жизнью. Португалец ничего не жалеет для своей девушки Джорджины Родригес, сообщает 24 Канал со ссылкой на People.

Сколько стоит кольцо?

Теперь испанка уже перешла от статуса подружки к невесте. На днях Роналду сделал Родригес предложение руки и сердца, на которое девушка ответила положительно.

Особое внимание фанатов привлекло кольцо с красивым драгоценным камнем. Неудивительно, что СМИ и подписчики сразу начали считать стоимость этого украшения.

Свою оценку дал и директор лондонского ювелирного дома "77 Diamonds" Тобиас Корминд. По его мнению, этот бриллиант можно сравнить по размеру со знаменитым Тейлор-Бертон.



Невеста Роналду похвасталась обручальным кольцом / фото из инстаграма Джорджины Родригес

Такой грушевидный камень весом 69,42 карата был подарен Ричардом Бертоном для Элизабет Тейлор. Корминд считает, что стоимость кольца равна около 5 миллионов долларов.

Напомним, что Криштиану и Джорджина в отношениях с 2016 года. За это время испанка родила двух детей от португальца, еще один мальчик умер при рождении.

Кроме того, Родригес воспитывает еще троих детей Роналду, которые были у футболиста до встречи с ней. В 2018 году была информация, что форвард уже делал девушке предложение, однако за это время они так и не поженились.